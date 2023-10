Μεγάλη Εκδήλωση Αφιερωμένη στην Great Greece for Ever

Τιμούμε τη γλώσσα, την ιστορία, οραματιζόμαστε το μέλλον κι αφήνουμε παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές

Την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου και ώρα 18:30 στο Politia Tennis Club πραγματοποιήθηκε το 1ο φιλανθρωπικό Gala της “Great Greece for Ever” όπου παρουσιάστηκε το όραμα, το έργο και οι δράσεις της.

Την εκδήλωση άνοιξε ο κύριος Γιώργος Ντάβλας ο οποίος μίλησε για την Great Greece for Ever και το όραμά της μέσα από στοχευμένες δράσεις, να δημιουργήσει την Παγκόσμια Κοινωνία των Ελλήνων απανταχού. Ακολούθησε η προβολή του εγκάρδιου μηνύματος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Αμερικής, Ελπιδοφόρου προς την Great Greece for Ever και την Πρόεδρό της κυρία Ελένη Χόβρη όπου πολύ παραστατικά παρομοίασε την ελληνική γλώσσα με την μακρόβια ελιά.

“Απλώνει ρίζες και κλώνους. Κρατά από τον Όμηρο και τον Πλάτωνα κι έχει προοπτική να παράγει χυμούς επί άλλους τόσους αιώνες.” Επίσης τόνισε πως “Οι σύγχρονοι Έλληνες πρέπει να θεωρούμε τους εαυτούς μας τυχερούς, γιατί έχουμε μια μητρική γλώσσα που υπήρξε οικουμενική. Η γλώσσα αυτή αποτελεί στη θαυμαστή διαχρονικότητά της ένα πολύτιμο στοιχείο της εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας του λαού μας.”

Την σκυτάλη της παρουσίασης της εκδήλωσης πήρε η Αντιπρόεδρος της Great Greece for Ever κυρία Φανή Λεβέντη η οποί κάλεσε στο βήμα την Διευθύντρια Επικοινωνίας της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.) με Πρόεδρο τον κύριο Λεωνίδα Ραπτάκη, κυρία Ζέφη Καργίδου η οποία μίλησε τόσο για το έργο της ΠαΔΕΕ όσο και εκ μέρους του κυρίου Louis Kokkinakos για τα Plato Academy Schools στην Φλόριντα των ΗΠΑ όπου παιδιά της ομογένειας διδάσκονται ελληνικά.

Η Great Greece for Ever συνεργάζεται στενά με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά για την δημιουργία της ψηφιακής εφαρμογής A year in Greece με την οποία τα Ελληνόπουλα της διασποράς θα γνωρίζουν τα έθιμα της Ελλάδος. Το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” εκπροσώπησε η Υπεύθυνη της Μονάδας Καινοτομίας για τις Γυναίκες κυρία Ελένη Πετρά η οποία αναφέρθηκε στο πλήθος εφαρμογών του Ινστιτούτου τονίζοντας την εμπειρία τους σε εφαρμογές σχετικά με την Ελληνική Γλώσσα.

Η Iατρός Μικροβιολόγος-Βιοπαθολόγος & Μέλος του ΔΣ της Great Greece for Ever κα. Αλεξάνδρα Μαρίνη-Μαστρογιαννάκη μίλησε για τους στόχους της Great Greece for Ever σχετικά με τους Έλληνες της Διασποράς ενώ τόνισε την σημαντικότητα της διατήρησης της Ελληνικής Γλώσσας και ανέφερε στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη της γλώσσας μας διεθνώς.

Η Πρόεδρος της Great Greece for Ever κυρία Ελένη Χόβρη έκανε μια συγκινητική αναδρομή στην ιστορία της Ελλάδας και της Ελληνικής Γλώσσας και υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο που έχουν παίξει οι ευεργέτες στην χώρα μας. Αναφέρθηκε στο όραμά της για το Ψηφιακό Δημοτικό Σχολείο και κάλεσε όλους τους παρευρισκόμενους να στηρίξουν το έργο της Great Greece for Ever. Παρουσίασε την Επιτροπή των Σοφών και κάλεσε στο βήμα τον Πρόεδρό της κύριο Κουσκούκη.

Ο Καθηγητής Δερματολογίας–Νομικός, Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής, Πρόεδρος Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινέζικης και Συμπληρωματικής Ιατρικής & Πρόεδρος Επιτροπής των Σοφών κύριος Κωνσταντίνος Κουσκούκης εμπνευσμένος από το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου έμεινε στον ίδιο τόνο αναλύοντας τη σπουδαιότητα της ελληνικής γλώσσας και τη σημασία της διατήρησής της και μέσω του τουρισμού.

Τον λόγο πήρε ο Διευθυντής Πωλήσεων της 1 to 1 Diet by Cambridge Weight Plan κύριος Βασίλης Ρηγόπουλος. Η 1 to 1 Diet by Cambridge Weight Plan είναι υποστηρικτής και συνοδοιπόρος σε κάθε βήμα της Great Greece for Ever.

Η βραδιά έκλεισε με τον Περιφερειάρχη Αττικής, Πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Πρόεδρο Ελληνικού Συμβουλίου Τουρισμού Υγείας ΕΛΙΤΟΥΡ & Πρόεδρο Παγκοσμίου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών κύριο Γιώργο Πατούλη που κι αυτός μίλησε με θερμά λόγια για τη σημασία της επιβίωσης της Ελληνικής Γλώσσας παγκοσμίως.

Ακολούθησε δεξίωση πλαισιωμένη από μουσική με τον Αλέξανδρος Σούτσο στο πιάνο και την Πέρσα Σέργη στο τραγούδι.