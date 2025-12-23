ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ αναστέλλει τα μεγάλα υπεράκτια αιολικά έργα για λόγους «εθνικής ασφαλείας»

Η απόφαση, με άμεση ισχύ, εντάσσεται σε ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων της κυβέρνησης Τραμπ που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ αναστέλλει τα μεγάλα υπεράκτια αιολικά έργα για λόγους «εθνικής ασφαλείας»
Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη, Δευτέρα, την αναστολή όλων των μεγάλων έργων υπεράκτιας αιολικής ενέργειας που βρίσκονται υπό κατασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενη λόγους «εθνικής ασφάλειας».

Η απόφαση, με άμεση ισχύ, εντάσσεται σε ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων της κυβέρνησης που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει επιφυλάξεις για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, επικαλούμενος περιβαλλοντικές και αισθητικές επιπτώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Δεκεμβρίου ομοσπονδιακός δικαστής είχε ακυρώσει εκτελεστικό διάταγμα σχετικό με τον περιορισμό έργων αιολικής ενέργειας, κρίνοντας ότι δεν πληρούσε τις προβλεπόμενες νομικές προϋποθέσεις.

Ήπιες αντιδράσεις εκφράστηκαν από περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες υποστήριξαν ότι η αναστολή των έργων δεν συνοδεύτηκε από επαρκή τεκμηρίωση, ενώ σημείωσαν τη σημασία της αιολικής ενέργειας για τη μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ηλεκτροπαραγωγής.

Ο τομέας της αιολικής ενέργειας στις ΗΠΑ, αν και λιγότερο ανεπτυγμένος σε σύγκριση με την Ευρώπη, συνεισέφερε το 2023 περίπου το 10% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα.

Επηρεάζονται πέντε μεγάλα έργα

Τα πέντε μεγάλα έργα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας που επηρεάζονται από την απόφαση βρίσκονται όλα στον Ατλαντικό, ανοιχτά των ανατολικών ακτών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η κυβέρνηση επικαλέστηκε εκτιμήσεις του υπουργείου Άμυνας περί πιθανών κινδύνων για την εθνική ασφάλεια, ενώ σε παλαιότερη έκθεση του υπουργείου Ενέργειας γινόταν αναφορά σε παρεμβολές στα ραντάρ λόγω της λειτουργίας ανεμογεννητριών. Δεν διευκρινίστηκε ωστόσο εάν οι νέες ανησυχίες σχετίζονται άμεσα με τα συγκεκριμένα ευρήματα.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Σέλντον Γουάιτχαους εξέφρασε επιφυλάξεις για την απόφαση, επισημαίνοντας ότι έργο υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στην πολιτεία του Ρόουντ Άιλαντ είχε ελεγχθεί διεξοδικά και εγκριθεί από τις αρμόδιες ομοσπονδιακές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με την εταιρεία Dominion Energy, η οποία υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας στις ΗΠΑ, η αναστολή των εργασιών θα διαρκέσει αρχικά 90 ημέρες, προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα αντιμετώπισης των ενδεχόμενων κινδύνων.

Η εταιρεία προειδοποίησε ότι η διακοπή των έργων ενδέχεται να επηρεάσει την ενεργειακή επάρκεια και την απασχόληση στον κλάδο. Τη Δευτέρα, η μετοχή της Dominion Energy υποχώρησε κατά 3,72% στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενώ απώλειες κατέγραψαν και ευρωπαϊκές εταιρείες του τομέα, όπως η δανική Ørsted και η Vestas.

