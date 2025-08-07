Φωτιά σε σπίτι στη Δραπετσώνα – Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι
Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Πειραιά, νωρίς το πρωί της Πέμπτης (07/08)
Φωτιά σε διαμέρισμα «ξέσπασε» νωρίς το πρωί της Πέμπτης (07/08) σε πολυκατοικία στη Δραπετσώνα.
Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα, ενώ, απομακρύνθηκαν δύο άτομα που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και βρίσκονταν σε διπλανό σπίτι.
Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα και 1 βραχιονοφόρα όχημα και κατάφεραν να σβήσουν την πυρκαγιά. Απομακρύνθηκαν κάτοικοι από τα σπίτια τους, λόγω του πυκνού καπνού.
Αυτήν τη στιγμή, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σπάρτης, από το ύψος της συμβολής με την οδό Καλλέργη.
