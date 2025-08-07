Θεσσαλονίκη: Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα - Πέντε τραυματίες

Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (7/8) σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε τουρίστες, ο ένας πιο σοβαρά.

Όπως αναφέρει το voria.gr, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στις 15.30. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένας 41χρονος με σοβαρά εγκαύματα.

Σημειώνετια ότι και οι πέντε τραυματίες είναι υπήκοοι Σερβίας.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

Διαβάστε επίσης