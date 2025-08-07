Ασπροβάλτα: Δικογραφία σε βάρος της ιδιοκτήτριας ενοικιαζόμενων δωματίων για την έκρηξη
Η ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια των ενοικιαζόμενων δωματίων κατηγορείται για το αδίκημα της έκρηξης από αμέλεια
Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος της 86χρονης ιδιοκτήτριας ενοικιαζόμενων δωματίων, στην Ασπροβάλτα, όπου σημειώθηκε έκρηξη σε φιάλη υγραερίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε υπήκοοι Σερβίας.
Όπως έγινε γνωστό, η δικογραφία αφορά το αδίκημα της έκρηξης από αμέλεια.
Οι δύο από τους τραυματίες που φέρουν εγκαύματα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
Πηγή: Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
