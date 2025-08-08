Τροχαίο στην Αχαΐα: Νεκρός 60χρονος μετά από σφοδρή σύγκρουση νταλίκας με φορτηγάκι

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης (7/8) στην Εθνική Οδό 111, στον δρόμο που συνδέει την Πάτρα με την Τρίπολη, στην περιοχή της Δαφνούλας Ερυμάνθου.

Νταλίκα συγκρούστηκε σφοδρά με φορτηγάκι που μετέφερε μελίσσια, το οποίο οδηγούσε ένας 60χρονος.

Σύμφωνα με το tempo24.news, o 60χρονος άνδρας εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματός του και χρειάστηκε η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.

Παρά τις προσπάθειες διάσωσης, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Η Αστυνομία διεξάγει προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος.