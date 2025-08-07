Τρεις τραυματίες σε τροχαίο με περιπολικό στην Καλλιθέα- Διοικητική έρευνα διατάχθηκε σπό την ΕΛ.ΑΣ.

Διοικητική έρευνα διατάχθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., για τροχαίο ατύχημα στο οποίο εμπλέκεται περιπολικό και τραυματίστηκαν ελαφρά δύο αστυνομικοί και μια γυναίκα, σήμερα, Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025, πρωινές ώρες στην Καλλιθέα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία, κατά τη διάρκεια υπηρεσίας, υπηρεσιακό όχημα του Αστυνομικού Τμήματος Καλλιθέας, στο οποίο επέβαιναν δύο ειδικοί φρουροί, συγκρούστηκε με ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο αστυνομικοί, καθώς και μία διερχόμενη πεζή, η οποία παρασύρθηκε από το δεύτερο όχημα.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. σε νοσοκομεία της Αττικής για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας, ενώ στους οδηγούς των εμπλεκόμενων οχημάτων πραγματοποιήθηκε έλεγχος για ανίχνευση αλκοόλ.

Παράλληλα, έχει διαταχθεί η διοικητική διερεύνηση του περιστατικού.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «το περιστατικό και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα θα εξεταστούν με τη δέουσα προσοχή και υπευθυνότητα. Προτεραιότητά της Ελληνικής Αστυνομίας παραμένει η προάσπιση της ασφάλειας των πολιτών, με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια».

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

