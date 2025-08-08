Νέα φωτιά στην Πολυτεχνειούπολη από τρία διαφορετικά σημεία - Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο

Σχεδόν δέκα ημέρες μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στου Ζωγράφου, με σημείο εκκίνησης παράνομα μελίσσια, νέα φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 8 Αυγούστου στην περιοχή της Πολυτεχνειούπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά ξέσπασε σχεδόν ταυτόχρονα σε τρία διαφορετικά σημεία, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα ως προς τα αίτια εκδήλωσής της. Το ξέσπασμα συνέπεσε χρονικά με τη μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων στην Κερατέα, όπου μαίνεται μεγάλη πυρκαγιά από το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.

Παρά τη δύσκολη συγκυρία, η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και αποτελεσματική. Οι φλόγες τέθηκαν υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα, προτού προλάβουν να επεκταθούν ή να απειλήσουν κατοικημένες περιοχές.