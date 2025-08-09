Διακοπές νερού το Σάββατο (9/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Σάββατο 9 Αυγούστου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Σάββατο, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, EKTAKTH
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
Στρατηγού Μακρυγιάννη και Σμύρνης
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΒΟΥΛΑ, EKTAKTH
ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ
Στρατή Μυριβήλη και Αθηνών
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΕΛΙΣΣΙΑ, EKTAKTH
ΜΕΛΙΣΣΙΑ
Αργυροκάστρου και Στρατάρχου Αλέξ.Παπάγου
