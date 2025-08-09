Υπό έλεγχο η φωτιά στον Κουβαρά

Άμεση και αποτελεσματική η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής 

Newsbomb

Υπό έλεγχο η φωτιά στον Κουβαρά
Newsbomb.gr/Χάρης Γκίκας
ΕΛΛΑΔΑ
1'
Άμεση και μεγάλη ήταν η κινητοποίηση για την φωτιά στον Κουβαρά, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να μην λάβει διαστάσεις.

Αυτήν την ώρα η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Νωρίτερα, συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 9 Αυγούστου στον Κουβαρά.

Η πυρκαγιά έκαιγε οικοπεδικούς χώρους στην τοποθεσία Βελατούρι Κουβαρά, κάτω από το ύψωμα Μερέντα. Στο σημείο για την κατάσβεση της έσπευσαν 18 οχήματα της πυροσβεστικής με 42 πυροσβέστες, εθελοντές, 1 Α/Φ και 7 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής

