Φωτιά Κομοτηνή: Μαίνεται η πυρκαγιά - Μήνυμα εκκένωσης στους κατοίκους της περιοχής Ήφαιστος

Η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (10/08) στην περιοχή της Νέας Μοσυνούπολης στην Κομοτηνή στην περιοχή συνεχίζει να μαίνεται, με μήνυμα του 112 για εκκένωση να λαμβάνουν οι πολίτες της περιοχής Ήφαιστος.

Οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να εκκενώσουν προς την Πανεπιστημιούπολη.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



? Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ήφαιστος απομακρυνθείτε προς #Πανεπιστημιούπολη



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 4-5 μποφόρ, ενώ σημαντική είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με 32 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα και 1 ελικόπτερο, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ, να επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κομοτηνή. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες , μια ομάδα πεζοπόρου της #7ης_ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2025

