Φωτιά Κομοτηνή: Μαίνεται η πυρκαγιά - Μήνυμα εκκένωσης στους κατοίκους της περιοχής Ήφαιστος
Οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να εκκενώσουν προς την Πανεπιστημιούπολη.
Η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (10/08) στην περιοχή της Νέας Μοσυνούπολης στην Κομοτηνή στην περιοχή συνεχίζει να μαίνεται, με μήνυμα του 112 για εκκένωση να λαμβάνουν οι πολίτες της περιοχής Ήφαιστος.
Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 4-5 μποφόρ, ενώ σημαντική είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με 32 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα και 1 ελικόπτερο, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ, να επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
