Φωτιά τώρα στην Κομοτηνή - Καίει στη περιοχή Νέα Μοσυνούπολη - Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική την Κυριακή (10/08) από πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Νέας Μοσυνούπολης στην Κομοτηνή.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα και 1 ελικόπτερο, ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κομοτηνή. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες , μια ομάδα πεζοπόρου της #7ης_ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2025

Μήνυμα από το 112 ήρθε στους πολίτες, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα εξαιτίας της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



? Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Νέα_Μουσινούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025

