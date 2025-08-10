Φωτιά τώρα στην Κομοτηνή - Καίει στη περιοχή Νέα Μοσυνούπολη - Ήχησε το 112
Στην επιχείρηση κατάσβεσης και εναέρια μέσα
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική την Κυριακή (10/08) από πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Νέας Μοσυνούπολης στην Κομοτηνή.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα και 1 ελικόπτερο, ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Μήνυμα από το 112 ήρθε στους πολίτες, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα εξαιτίας της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή.
