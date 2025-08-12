Φωτιά στην Κεφαλονιά: Σε Φαρακλάτα και Λαγκάδα το μέτωπο – Εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα της Τρίτης (12/8) στην περιοχή Λαγκάδα της Κεφαλονιάς

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει χαμηλή και δασική βλάστηση, ενώ οι Αρχές έχουν θέσει σε ετοιμότητα τις δυνάμεις και καλούν τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες ασφαλείας.

Δύο φορές ήχησε το 112

Εστάλησαν δυο μηνύματα από το 112, ένα στις 03:34 και ένα στις 04:03.

Με το δεύτερο μήνυμα, καλούνται οι κάτοικοι Φαρακλάτων, Διλινάτων και Δαυγάτων να μεταφερθούν προς Μύρτο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 20 Πυροσβέστες με οχτώ οχήματα, ενώ συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης και υδροφόρες ΟΤΑ.