Το μεγαλύτερο Τζόκερ της ιστορίας κληρώνεται απόψε: Πώς θα πάρεις τα χρήματα αν κερδίσεις

Μετά τα συνεχόμενα Τζακ Ποτ στο Τζόκερ σχηματίστηκε το μεγαλύτερο ποσό που έχει δημιουργηθεί ποτέ, με την κληρωτίδα να δίνει σε έναν υπερτυχερό το υπέρογκο ποσό των 25.000.000 ευρώ απόψε (Τρίτη 12/8).

