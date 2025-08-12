Φωτιά στα Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας - 112 για εκκένωση προς Μεσολόγγι

Ακόμη ένα πύρινο μέτωπο ξεσπά το μεσημέρι της Τρίτης 12 Αυγούστου, αυτή τη φορά στην Αιτωλοακαρνανία και στο χωριό Σταμνά.

Η φωτιά καίει δασική έκταση και για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα και 1 αεροσκάφος.

Για την φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία ενεργοποιήθηκε και ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας με μήνυμα του 112 καλώντας όσους βρίσκονται στα Σταμνά να απομακρυνθούν προς Μεσολόγγι.