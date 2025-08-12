Φωτιά στα Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας - 112 για εκκένωση προς Μεσολόγγι
Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση οικισμού
Ακόμη ένα πύρινο μέτωπο ξεσπά το μεσημέρι της Τρίτης 12 Αυγούστου, αυτή τη φορά στην Αιτωλοακαρνανία και στο χωριό Σταμνά.
Η φωτιά καίει δασική έκταση και για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα και 1 αεροσκάφος.
Για την φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία ενεργοποιήθηκε και ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας με μήνυμα του 112 καλώντας όσους βρίσκονται στα Σταμνά να απομακρυνθούν προς Μεσολόγγι.
