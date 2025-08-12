Σεισμός τώρα στο Άγιο Όρος
Νέος σεισμός στις Καρυές του Αγίου Όρους
Σεισμική δόνηση, μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 23:40 δυτικά των Καρυών του Αγίου Όρους.
Ο σεισμός σημειώθηκε 10 χλμ δυτικά των Καρυών Αγίου Όρους και είχε εστιακό βάθος 13,1 χλμ.
Λίγα λεπτά αργότερα, στις 23:43, σημειώθηκε μετασεισμός 3,1 Ρίχτερ.
