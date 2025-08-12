Φωτιά Πρέβεζα: Νέα ενεργοποίηση του 112 - Μήνυμα εκκένωσης στη Ρωμιά
Η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη στην περιοχή
Νέο μήνυμα εκκένωσης εκδόθηκε εξαιτίας της ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς που μαίνεται στη Πρέβεζα, κοντά στη Φιλιππιάδα.
Οι κάτοικοι της περιοχής Ρωμιά καλούνται να εκκενώσουν προς Φιλιππιάδα.
Προ ολίγου ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ανακοίνωσε ότι εκκενώθηκε και το Κέντρο Φιλοξενίας μεταναστών που βρίσκεται λίγα λεπτά έξω από την κωμόπολη της Φιλιππιάδας.
