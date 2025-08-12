Φωτιά Πρέβεζα: Νέα ενεργοποίηση του 112 - Μήνυμα εκκένωσης στη Ρωμιά

Αποκαρδιωτική εικόνα από την πυρκαγιά στο δήμο Ζηρού.

Νέο μήνυμα εκκένωσης εκδόθηκε εξαιτίας της ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς που μαίνεται στη Πρέβεζα, κοντά στη Φιλιππιάδα.

Οι κάτοικοι της περιοχής Ρωμιά καλούνται να εκκενώσουν προς Φιλιππιάδα.

Ενεργοποίηση 112



Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ρωμιά της Περιφερειακής Ενότητας #Πρεβέζης



Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Φιλιππιάδα



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Προ ολίγου ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ανακοίνωσε ότι εκκενώθηκε και το Κέντρο Φιλοξενίας μεταναστών που βρίσκεται λίγα λεπτά έξω από την κωμόπολη της Φιλιππιάδας.

