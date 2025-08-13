Φωτιά Χίος: Εκκένωση στην περιοχή Παρπαριά

Δεύτερη ημέρα της πυρκαγιάς σε δασική έκταση της Αμανής στη βορειοδυτική Χίο, Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025. (ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ/EUROKINISSI)

Νέο μήνυμα εκκένωσης απεστάλη στη Χίο εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που συνεχίζει να μαίνεται στο βόρειο τμήμα του νησιού.

Οι κάτοικοι της περιοχής Παρπαριά καλούνται να εκκενώσουν προς Βολισσό.

