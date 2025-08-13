Φωτιά Χίος: Εκκένωση στην περιοχή Παρπαριά
Οι κάτοικοι καλούνται να εκκενώσουν προς Βολισσό.
Νέο μήνυμα εκκένωσης απεστάλη στη Χίο εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που συνεχίζει να μαίνεται στο βόρειο τμήμα του νησιού.
Οι κάτοικοι της περιοχής Παρπαριά καλούνται να εκκενώσουν προς Βολισσό.
