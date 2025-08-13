Φωτιά Θεσσαλονίκη: Καλύτερη η εικόνα σε Βόλβη και Σκύδρα
Στις περιοχές παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
Καλύτερη είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τα ενεργά πύρινα μέτωπα στην Κεντρική Μακεδονία, τόσο στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προχθές (11/08) στην περιοχή του Βαγιοχωρίου στη Βόλβη Θεσσαλονίκης, όσο και στη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στο Μαυροβούνι της Σκύδρας, στην περιοχή Νέα Ζωή, του νομού Πέλλας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην πυρκαγιά στο Βαγιοχώρι, που χθες αναζωπυρώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων, παραμένουν 70 πυροσβέστες με 19 οχήματα και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεσή της.
Κοντά στην οριοθέτηση της πυρκαγιάς στη Σκύδρα βρίσκονται 24 πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο με 12 οχήματα.
