Φωτιά τώρα στην Ερμιόνη Αργολίδας

Το tweet της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στην Αργολίδα:

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Ερμιόνη Αργολίδας, το πρωί της Πέμπτης.

