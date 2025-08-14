Φωτιά τώρα στην Ερμιόνη Αργολίδας
Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Ερμιόνη Αργολίδας, το πρωί της Πέμπτης.
Το tweet της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στην Αργολίδα:
