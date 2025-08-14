Μήλος: 17 συλλήψεις υπαλλήλων και στελεχών του Δήμου για περιβαλλοντική ρύπανση

Δεκαεπτά άτομα, ηλικίας 42 έως 66 ετών, συνελήφθησαν την Τρίτη 12 Αυγούστου στη Μήλο, κατηγορούμενα για ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Μεταξύ τους περιλαμβάνονται υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου και δύο εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία για ύπαρξη παράνομης χωματερής. Υπό την εποπτεία εισαγγελέα, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου εντόπισαν, στη θέση «Φρυλίγκος», έξι απορριμματοφόρα με 15 επιβαίνοντες να αποθέτουν στερεά αστικά απόβλητα εκτός του οριοθετημένου χώρου διάθεσης (ΧΑΔΑ). Τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν και οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στο τμήμα.

Ακολούθησε αυτοψία από αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπου διαπιστώθηκε ότι τα απόβλητα είχαν τοποθετηθεί σε σημείο που προκαλούσε ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Από τα στοιχεία προέκυψαν παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση-ανακύκλωση απορριμμάτων, οδηγώντας στις συλλήψεις όλων των εμπλεκομένων.