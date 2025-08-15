«Καίει» πασίγνωστο τράπερ για ναρκωτικά ο 25χρονος - Η υπόσχεση για μπίζνα με δισεκατομμυριούχο

Με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών (αγορά, εισαγωγή, κατοχή και πώληση) απολογήθηκε ο 25χρονος, ο οποίος παρέλαβε 10 συσκευασίες με κάνναβη από τις ΗΠΑ, συνολικού βάρους 5,625 κιλών, σε ταχυδρομικό δέμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία και τις μαρτυρίες, ο τελικός αποδέκτης των ναρκωτικών ήταν γνωστός τράπερ, ο οποίος όμως δεν συνελήφθη.

Ο 25χρονος στην απολογία του, σύμφωνα με το Star, ισχυρίστηκε ότι παραπλανήθηκε από τον γνωστό τράπερ, ο οποίος - σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα του 25χρονου - του είχε υποσχεθεί ότι θα τον φέρει σε επαφή με γνωστό δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία από το Ισραήλ για να χρηματοδοτήσει μια ευρεσιτεχνία που είχε εφεύρει στο διαδίκτυο.

Το δέμα εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο και έτσι στήθηκε η επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών. Ο 25χρονος αφέθηκε ελεύθερος με τον όρο να εμφανίζεται μια φορά τον μήνα στο Α.Τ. της περιοχής του και εγγύηση 3.000 ευρώ.

Ο γνωστός τράπερ από την Κύπρο έχει σε βάρος του ένταλμα σύλληψης και ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει τίποτα για τα ναρκωτικά.