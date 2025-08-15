Βλάβη σε ιστιοφόρο με Γαλλική σημαία στα Σύβοτα - Άμεση συνδρομή από το Λιμενικό

Τα ξημερώματα της Παρασκευής, η Λιμενική Αρχή Συβότων έλαβε ειδοποίηση από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος, για ιστιοφόρο με γαλλική σημαία που παρουσίασε σοβαρή βλάβη στο πηδάλιο. Στο σκάφος επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί, οι οποίοι βρέθηκαν σε δύσκολη θέση στα ανοιχτά, κοντά στο λιμάνι των Συβότων.

Άμεσα κατέπλευσε στην περιοχή περιπολικό του Λιμενικού, το οποίο συνόδευσε με ασφάλεια το ιστιοφόρο έως τη θαλάσσια περιοχή «Ζέρη», όπου και αγκυροβόλησε με ασφάλεια. Οι επιβαίνοντες ήταν καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν για ιατρική βοήθεια.

Το Α’ Λιμενικό Τμήμα Συβότων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας επέβαλε απαγόρευση απόπλου στο σκάφος, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας.