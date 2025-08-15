Ηλεία: Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω διαρρήκτης με κοσμήματα 150.000€ και μετρητά

Σκηνές βγαλμένες από ταινία εκτυλίχθηκαν χθες, Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025, στην Ηλεία, όταν αστυνομικοί εισέβαλαν σε σπίτι την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη διάρρηξη, συλλαμβάνοντας επ’ αυτοφώρω τον δράστη.

Ο αλλοδαπός άνδρας είχε μπει στο σπίτι με σκοπό να αφαιρέσει κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ και 920 δολάρια ΗΠΑ. Οι αστυνομικοί, που έσπευσαν άμεσα μετά από κλήση, τον εντόπισαν μέσα στην οικία, κατάσχοντας τόσο τα κλοπιμαία όσο και τη μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες που σκόπευε να χρησιμοποιήσει για τη διαφυγή του. Τα κλοπιμαία επιστράφηκαν άμεσα στους ιδιοκτήτες.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι ο συλληφθείς είχε διαπράξει την ίδια ημέρα ακόμη δύο διαρρήξεις σε σπίτια της περιοχής, αφαιρώντας συνολικά 220 ευρώ.

Ο δράστης οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας – Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Ανδραβίδας – Κυλλήνης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.