Μύκονος: Ασταμάτητο γλέντι στην Άνω Μερά - Χιλιάδες κόσμου στο πανηγύρι της Παναγίας Τουρλιανής

Η πλατεία της Άνω Μεράς γέμισε ασφυκτικά το βράδυ της παραμονής του Δεκαπενταύγουστου, καθώς οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Μυκόνου συμμετείχαν στο καθιερωμένο καλοκαιρινό πανηγύρι της Παναγίας Τουρλιανής.

Η εκδήλωση αποτελεί μια από τις χαρακτηριστικές στιγμές των παραδοσιακών πανηγυριών του Αυγούστου, όπου η τοπική κοινωνία και οι τουρίστες γιορτάζουν μαζί με μουσική, χορό και φαγητό. Στην Άνω Μερά, η βραδιά κράτησε μέχρι αργά, με τους παρευρισκόμενους να σχηματίζουν κύκλους και να χορεύουν με ενθουσιασμό.

Τη διασκέδαση ανέλαβαν ο ερμηνευτής Λευτέρης Καντενάσος και οι μουσικοί Γιώργος Λογοθέτης, Αντώνης Μπουκάλης, Φώτης Αλεξανδρής και Δημήτρης Αργύρης, ενώ συμμετείχε και ο χορευτικός όμιλος Μαντώ.

