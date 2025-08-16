Πυροσβεστική: 42 αγροτοδασικές πυρκαγιές σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην χώρα

Στις 42 ανήλθαν οι πυρκαγιές που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας, από τις οποίες οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

42 αγροτοδασικές ? πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

?https://t.co/FafAeWgEzA pic.twitter.com/UxXzixklhW — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2025

