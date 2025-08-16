Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή αυτοκινήτου στην Αθηνών - Λαμίας - Δύο ελαφρά τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό δύο ατόμων σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 16 Αυγούστου στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στα Οινόφυτα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το όχημα εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Οι τραυματίες φέρουν ελαφρά τραύματα.