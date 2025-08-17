Νίκος Χαρδαλιάς: «Σε κάθε πυρκαγιά όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις μας ρίχνονται στη μάχη με αυτοθυσία»

Ο Νίκος Χαρδαλιάς παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα «Real News» και στον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Κόντη μιλώντας για το έργο του στην Περιφέρεια Αττικής και το ενδεχόμενο υποψηφιότητας για δεύτερη θητεία.

Οι εντατικές προσπάθειες αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης του Λεκανοπεδίου, τα έργα υποδομής στα νησιά του Αργοσαρωνικού, η δημιουργία σύγχρονων μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων, η ευρεία ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου για την οποία προκηρύχθηκε επίσημα πριν από λίγα εικοσιτετράωρα ο σχετικός διαγωνισμός και η προοπτική διεκδίκησης μιας δεύτερης θητείας το 2028, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε ο Περιφερειάρχης Αττικής.

«Έπειτα από δεκαετίες καθυστερήσεων το "Αέναον" μπαίνει στην τελική ευθεία»

Ειδικότερα, ερωτηθείς για την αναμόρφωση του παραλιακού μετώπου στο ύψος του Δέλτα Φαλήρου, ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι μόλις πριν από λίγες μέρες προκηρύχθηκε επισήμως ο διαγωνισμός για την ανάπλαση του όρμου. «Έπειτα από δεκαετίες καθυστερήσεων και εξαγγελιών χωρίς αντίκρισμα, το "Αέναον", το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο της Αττικής, μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία. Στο τέλος Σεπτεμβρίου θα ανοίξουν οι προσφορές του διεθνούς διαγωνισμού ώστε το έργο να είναι έτοιμο έως το 2028. Θα είναι ένα δημόσιο, ανοιχτό πάρκο αναψυχής, άθλησης και πολιτισμού το οποίο θα περιλαμβάνει ακόμη τον χώρο του γηπέδου Tae Kwon Do για ένα υπερσύγχρονο συνεδριακό, εκθεσιακό, συναυλιακό κέντρο, την Πλατεία Νερού και τα παραλιακά τμήματα».

«Τα αντιπλημμυρικά έργα που γίνονται αυτή τη στιγμή δεν έχουν προηγούμενο»

Όσον αφορά την αντιπλημμυρική προστασία του Λεκανοπεδίου, ο Περιφερειάρχης σημείωσε πως τα σχετικά έργα που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Αττική «δεν έχουν απολύτως κανένα προηγούμενο. Βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη 12 μεγάλα έργα και δουλεύουμε σκληρά ώστε τουλάχιστον τα 5 από αυτά, να έχουν τελειώσει μέσα στο 2025. Ταυτόχρονα κάνουμε ολικούς καθαρισμούς και συντήρηση σε άλλα 8 σημεία, σε ρέματα όπως π.χ. το Κόρμπι στα νότια προάστια, στο Πάτημα Βριλησσίων και αλλού. Επιπλέον, ως το τέλος του 2025 θα έχουν δημοπρατηθεί περίπου 20 νέα αντιπλημμυρικά έργα σε όλη την Αττική. Η κλιματική αλλαγή είναι ένας αντίπαλος ύπουλος, απρόβλεπτος, και δίνουμε μάχη μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία για να είμαστε ένα βήμα μπροστά στην άμυνά μας απέναντι στην επόμενη θεομηνία».

«Σε κάθε πυρκαγιά όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις μας ρίχνονται στη μάχη με αυτοθυσία»

Για το εάν η Αττική είναι επαρκώς θωρακισμένη έναντι των πυρκαγιών, ο κ. Χαρδαλιάς απάντησε πως σε κάθε περιστατικό που προκύπτει, «όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις μας ρίχνονται στη μάχη με αδιανόητη αυτοθυσία. Ο κόσμος μπορεί ακόμη να με ταυτίζει με την Πολιτική Προστασία, και σίγουρα αυτό είναι τιμή μου και νιώθω ευγνωμοσύνη, όμως, κακά τα ψέματα, η αντιπυρική προστασία δεν είναι υπόθεση μόνο της Περιφέρειας Αττικής. Ευτυχώς, επί των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν γίνει τεράστια βήματα για τον κεντρικό σχεδιασμό, τον συντονισμό και την πρόληψη των πυρκαγιών».

«Σχεδιάζουμε αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις για τα νησιά μας»

Για τα έργα υποδομής στα νησιά του Αργοσαρωνικού υπογράμμισε πως «κάθε περιοχή έχει τις δικές της, ιδιαίτερες ανάγκες. Ως Περιφερειάρχης Αττικής προσπαθώ να μιλάω απευθείας με τους πολίτες, να βλέπω με τα μάτια μου προβλήματα και ελλείψεις. Παράλληλα, σε επίπεδο στρατηγικό, σχεδιάζουμε αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις, θεραπεύοντας τις εκάστοτε πληγές, αλλά με το βλέμμα στη διάρκεια και το μέλλον».

Και πρόσθεσε: «Στην Αίγινα για παράδειγμα, πέσαμε με όλες μας τις δυνάμεις στο πρόβλημα του αγωγού και της υδροδότησης. Στα Κύθηρα διαθέτουμε 4,5 εκατ. ευρώ για σημαντικές παρεμβάσεις. Αντίστοιχα έργα έχουν προγραμματιστεί και σε μεγάλο βαθμό εκτελούνται ήδη, στην Ύδρα, τις Σπέτσες, τον Πόρο, τη Σαλαμίνα, την Τροιζηνία. Όταν πήγα στο Αγκίστρι, όπου ως Περιφέρεια διαθέτουμε 15 εκατ. για τον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης και το αποχετευτικό δίκτυο αυτού του μαγικού μέρους, ο δήμαρχος Δημήτρης Αναστασίου είπε μάλλον είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται ένας Περιφερειάρχης τον τόπο μας, τουλάχιστον σε μη προεκλογική περίοδο». Αφ' ενός ντράπηκα γι’ αυτό το προηγούμενο, αφ' ετέρου όμως οπλίστηκα με δύναμη και θέληση».

«Χρειαζόμαστε περισσότερες μονάδες διαχείρισης των απορριμμάτων, χωροθετημένες εκτός αστικού ιστού»

Αναφερθείς στο ζήτημα της διαχείρισης των σκουπιδιών, είπε πως το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων επιβάλλει τη συρρίκνωση της ταφής αστικών στερεών αποβλήτων σε 10% έως το 2030. «Στην Αττική κάθε χρόνο παράγουμε 1,8 εκατ. τόνους αποβλήτων. Ακόμη και με το αποδοτικότερο σύστημα ανακύκλωσης, μπορούμε να ανακτήσουμε τη μισή ποσότητα. Το υπόλοιπο μισό πρέπει να οδηγείται, όπως συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη, σε καύση που παράγει πολύτιμη ενέργεια. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μόλις έθεσε σε διαβούλευση τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δημιουργία 6 μονάδων καύσης σε όλη τη χώρα. Προσωπικά θεωρώ ότι χρειαζόμαστε περισσότερες μονάδες για τα απορρίμματα της Αττικής, χωροθετημένες, για προφανείς λόγους, εκτός αστικού ιστού. Η Περιφέρεια και ο ΕΔΣΝΑ, τον οποίον έχουμε θέσει σε διαδικασία εξυγίανσης, θα συνεργαστεί στενά με την κυβέρνηση και τους Δήμους τους επόμενους μήνες για να βρούμε την καλύτερη βιώσιμη λύση» δήλωσε.

«Το 2028 σκέφτομαι σοβαρά να θέσω τον εαυτό μου εκ νέου στην κρίση των πολιτών της Αττικής»

Τέλος, σε σχέση με το πολιτικό του μέλλον, ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς ξεκαθάρισε πως «δεν θεωρώ ότι τα καθήκοντα που μου ανέθεσαν οι πολίτες στην Περιφέρεια Αττικής αποτελούν σκαλοπάτι για οτιδήποτε. Το αντίθετο: αποτελούν ύψιστη τιμή και μεγάλη ευθύνη. Ο τρόπος σκέψης που λέει ότι αναλαμβάνω ένα καθήκον αλλά την ίδια ώρα σχεδιάζω πάνω σε αυτό το πολιτικό μου μέλλον, είναι εντελώς ξεπερασμένος και μακριά από την δική μου φιλοσοφία. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα και μόνο. Γι’ αυτό και το 2028 σκέφτομαι σοβαρά να θέσω τον εαυτό μου εκ νέου στην κρίση των πολιτών της Αττικής για να αποφασίσουν οι ίδιοι αν θα συνεχίσω και θα ολοκληρώσω το σχέδιο μου, για μια δεύτερη θητεία - η οποία σε κάθε περίπτωση θα είναι και ο τελευταίος μου σταθμός στην πολιτική».

