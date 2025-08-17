Χαρδαλιάς: «Σκέφτομαι σοβαρά να θέσω τον εαυτό μου στην κρίση των πολιτών της περιφέρειας Αττικής»

O Νίκος Χαρδαλιάς σε συνέντευξή του στη Real News, εξέφρασε την πρόθεσή του να είναι ξανά υποψήφιος για την Περιφέρεια Αττικής το 2028, για δεύτερη και τελευταία φορά.

«Δεν θεωρώ ότι τα καθήκοντα που μου ανέθεσαν οι πολίτες στην Περιφέρεια Αττικής αποτελούν ύψιστη τιμή και μεγάλη ευθύνη. Ο τρόπος σκέψης που λέει ότι αναλαμβάνω ένα καθήκον αλλά την ίδια ώρα σχεδιάζω πάνω σε αυτό το πολιτικό μου μέλλον, είναι εντελώς ξεπερασμένος και μακριά από την δική μου φιλοσοφία. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα και μόνο», είπε αρχικά ο Περιφερειάρχης Αττικής.

«Γι’ αυτό και το 2028 σκέφτομαι σοβαρά να θέσω τον εαυτό μου εκ νέου στην κρίση των πολιτών της Αττικής για να αποφασίσουν οι ίδιοι αν θα συνεχίσω και θα ολοκληρώσω το σχέδιο μου, για μια δεύτερη θητεία - η οποία σε κάθε περίπτωση θα είναι και ο τελευταίος μου σταθμός στην πολιτική» κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.