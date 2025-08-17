Ένας μυθικός φουρόγατος εντοπίστηκε στα Λευκά Όρη των Χανίων
Η σπάνια συνάντηση με τον αγριόγατο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μία σπάνια συνάντηση με τον μυθικό φουρόγατο είχαμε στα Λευκά Όρη των Χανίων. Ένας φυσιολάτρης, ο Γιώργος Βαρβατνάκης, εντόπισε τον αγριόγατο και τον κατέγραψε σε βίντεο, το οποίο ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok. Το βίντεο συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές και έγινε viral στο διαδίκτυο.
