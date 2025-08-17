Μεγαλείο ανιδιοτέλειας: Κάτοικοι έχτισαν το σπίτι πυρόπληκτου συγχωριανού τους στον Έβρο

Οι κάτοικοι πραγματοποίησαν εράνους και τύπωσαν μπλουζάκια για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μέχρι να συγκεντρωθεί το απαραίτητο χρηματικό ποσό 

Μεγαλείο ανιδιοτέλειας: Κάτοικοι έχτισαν το σπίτι πυρόπληκτου συγχωριανού τους στον Έβρο
Σε μια κίνηση ανθρωπιάς και ανιδιοτέλειας που αποδεικνύει πως υπάρχει ακόμη αλληλεγγύη, προχώρησαν οι κάτοικοι ενός μικρού χωριού στον Έβρο.

Το χωριό ονομάζεται Κίρκη και δοκιμάστηκε από καταστροφικές πυρκαγιές τον Αύγουστο του 2023. Οι φωτιές είχαν κάψει σπίτια, περιουσίες και κτηνοτροφικές μονάδες στο χωριό αφήνοντας πολλούς κατοίκους στους δρόμους.

Έτσι, κάτοικοι κατάφεραν να εγκαινιάσουν το πρώτο σπίτι κτηνοτρόφου που είχε καταστραφεί.

«Η αλληλεγγύη χτίζει σπίτια, η αδιαφορία φέρνει στάχτες», είπε στην ΕΡΤ η πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Κίρκης, Βασιλική Παντελίδου. Όταν η πύρινη λαίλαπα «κατάπινε» τεράστιες εκτάσεις στον Έβρο, στην Κίρκη κάηκαν 26-27 κτίσματα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και το σπίτι του κτηνοτρόφου, Χριστόφορου Παναγιωτίδη που είχε μεταναστεύσει στο χωριό από τον Καύκασο, πριν 30 χρόνια.

Οι συγχωριανοί του κ. Παναγιωτίδη διοργάνωσαν εράνους και τύπωσαν μπλουζάκια προκειμένου να μαζέψουν το απαραίτητο χρηματικό ποσό προκειμένου να χτίσουν ξανά το σπίτι του.

«Ο αγώνας εδώ και δύο χρόνια είναι μεγάλος. Ο πολιτιστικός σύλλογος μπήκε μπροστά ευαισθητοποιώντας όλη την τοπική κοινωνία με διάφορους τρόπους και προσπάθησε να στηρίξει τους πυρόπληκτους κατοίκους της περιοχής. Έπρεπε να βρούμε διάφορους τρόπους να βοηθήσουμε μέχρι να δρομολογηθούν τα πράγματα. Εμείς το πρώτο και σημαντικότερο που κάναμε ήταν να επικοινωνήσουμε το πρόβλημα παντού. Δουλέψαμε με ένα μπλουζάκι, μοιράστηκαν τα πρώτα χρήματα στους πυρόπληκτους κατοίκους τον Φεβρουάριο του 2025», είπε η κυρία Παντελίδου.

«Στη συνέχεια ευαισθητοποιήθηκαν επαγγελματίες, απλοί πολίτες, η κοινωνία των πολιτών και είμαστε στο πρώτο σπίτι πυρόπληκτου που είναι έτοιμο να κατοικηθεί με τη βοήθεια πολιτών από όλη την Ελλάδα, επαγγελματιών της Αλεξανδρούπολης και πολλών ανθρώπων που έχουν το αίσθημα της αλληλεγγύης. Γιατί ξέρετε, η αλληλεγγύη χτίζει σπίτια, η αδιαφορία αφήνει στάχτες», συμπλήρωσε.

«Εμείς θα συνεχίσουμε με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε έτσι ώστε τα πρώτα 10 σπίτια που ήταν απολύτως λειτουργικά μέχρι την ημέρα της φωτιάς το 2023 που ήταν κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες μεγάλης αξίας, θα προσπαθήσουμε να τα ανοίξουμε πόρτα-πόρτα. Υπάρχει ανθρωπιά. Το σπίτι του κ. Χριστόφορου είναι φωτεινό παράδειγμα», τόνισε.

Θα μπορέσω να ζήσω πάλι, να κάνω όνειρα»

«Βάλαμε κεραμίδια πάλι. Πολλά ευχαριστώ σε όποιον βοήθησε να βρούμε πάλι ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας. Θα μπορέσω να ζήσω πάλι, να κάνω όνειρα. Να έρθουν τα παιδιά μου στο σπίτι. Πάρα πολλά ευχαριστώ σε όσους βοήθησαν», είπε από την πλευρά του ο κ. Παναγιωτίδης.

