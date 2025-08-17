Πέθανε η ηθοποιός Έλενα Καρπέτα

Στο πένθος «βύθισε» τον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου της ηθοποιού Έλενας Καρπέτα.

Την δυσάρεστη είδηση για την γνωστή ηθοποιό και σκηνοθέτη, η οποία ίδρυσε στο παρελθόν και το θέατρο Στοά, έκανε γνωστή ο συνάδελφος της, Ευδόκιμος Τσολακίδης μέσα από τα social media.

Πιο συγκεκριμένα, αναρτώντας μια εικόνα της αείμνηστης πια καλλιτέχνιδας και πρώτης συζύγου του Νίκου Ξανθόπουλου, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τα εξής:

«Πέθανε η Ελένη Καρπετα! Η πρώτη μου δασκάλα στην σχολή του ΚΘΒΕ. Την θυμάμαι με πολλή αγάπη και νοσταλγία αλλά θα ήθελα να τονίσω κάτι που δεν ξέρω γιατί αλλά δεν το γράφουν ούτε το λένε στα αφιερώματα για το συγκεκριμένο θέατρο ή τέλος πάντων το περνάνε στα ψιλά γράμματα: Η Ελένη Καρπετα λοιπόν ίδρυσε το θέατρο Στοά. Αντίο δασκάλα μου».

Λίγα λόγια για την Έλενα Καρπέτα

Η Έλενα Καρπέτα γεννήθηκε το 1937 στην Χιλιαδού Φθιώτιδας και ήταν απόφοιτη της σχολής του Εθνικού Θεάτρου.

Το 1971 ίδρυσε μαζί με τον ηθοποιό Θανάση Παπαγεωργίου το θέατρο «Στοά» στου Ζωγράφου, όπου ανέβασε αρκετά έργα έως το 1974 οπότε και αποχώρησε. Επίσης, είχε παντρευτεί τον Νίκο Ξανθόπουλο με τον οποίο και απέκτησαν έναν γιο.

