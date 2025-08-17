Σοβαρός τραυματισμός από πτώση βράχου στον Αχέροντα - Στο χειρουργείο 16χρονη

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στον Αχέροντα, όταν 16χρονη τραυματίστηκε από πτώση βράχου κατά τη διάρκεια πεζοπορίας με την οικογένειά της στο φαράγγι.

Σύμφωνα με τον ALPHA, σε σημείο της διαδρομής σημειώθηκε κατολίσθηση, με αποτέλεσμα ένας βράχος να καταπλακώσει το πόδι της έφηβης, προκαλώντας κάταγμα στον μηρό. Παράλληλα, μικρότερα κομμάτια βράχων έπεσαν πάνω στη μητέρα της, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά.

Μητέρα και κόρη μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Παραμυθιάς και κατόπιν στο νοσοκομείο Φιλιατών. Έπειτα, κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας, η 16χρονη διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.