Διάσωση 39 αλλοδαπών στην Καλαμάτα - Μεταφέρονται στο λιμάνι της πόλης
Οι διασωθέντες μεταφέρονται με σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι της πόλης
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 39 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Καλαμάτας. Οι διασωθέντες μεταφέρονται με σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι της πόλης.
Κατά τον χρόνο της επιχείρησης, στην περιοχή έπνεαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 2-3 μποφόρ, γεγονός που διευκόλυνε τις προσπάθειες των αρχών.
