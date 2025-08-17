Τρίκαλα: Επιχείρηση διάσωσης τραυματία από φαράγγι

τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε εκτός φαραγγιού και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Τρικάλων

Τρίκαλα: Επιχείρηση διάσωσης τραυματία από φαράγγι
Καθοριστική αποδείχθηκε η άμεση κινητοποίηση των μελών του Συλλόγου Πεζοπορίας – Ορειβασίας Αθαμανικών Όρεων (Σ.Π.Αθ.ΟΡ.) για τη διάσωση γυναίκας που τραυματίστηκε στο φαράγγι «Στενό» του Μουτσιαρίτη ποταμού, στην Τοπική Κοινότητα Αθαμανίας στα Τρίκαλα.

Η γυναίκα, η οποία συμμετείχε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου σε μικρή ομάδα εξερεύνησης του φαραγγιού, τραυματίστηκε στον ώμο κάτω από άγνωστες συνθήκες, σε δύσβατο σημείο της διαδρομής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας, έπειτα από κλήση στον αριθμό έκτακτης ανάγκης «112», που φέρεται να έγινε από την ίδια την παθούσα.

Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε με τη σημαντική συμβολή των μελών του Σ.Π.Αθ.ΟΡ., τα οποία παρείχαν εξοπλισμό και καίριες οδηγίες ώστε οι διασώστες να προσεγγίσουν το σημείο. Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε εκτός φαραγγιού και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Τρικάλων. Η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία.

Όπως επισημαίνεται, παρόμοια περιστατικά θα μπορούσαν να αποφευχθούν αν οι επισκέπτες του φαραγγιού δεν ενεργούσαν μόνοι τους, αλλά ακολουθούσαν τις οδηγίες έμπειρων μελών συλλόγων, όπως ο Σ.Π.Αθ.ΟΡ.

