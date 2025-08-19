Θηριωδία στη Λάρισα: 78χρονος κλώτσησε και σκότωσε γάτο - Πρόστιμο 30.000 ευρώ
Απίστευτο περιστατικό στην Αγιά Λάρισας
Συνελήφθη Έλληνας άνδρας για θανάτωση ζώου.
Ειδικότερα, χθες το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου στην περιοχή της Βελίκας του Δήμου Αγιάς, χτύπησε με τα πόδια του (κλοτσιά) έναν γάτο ηλικίας 3 ετών με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος του ζώου μετά από λίγη ώρα.
Ο 78χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Λάρισας από άνδρες του Αστυνομικούς Τμήματος Αγιάς, ενώ ήδη του επιβλήθηκε το προβλεπόμενο από τον Νόμο διοικητικό πρόστιμο των 30.000 ευρώ.
Πηγή: choraagia.gr
