Τραγωδία στην Καλαμπάκα: Τροχαίο δυστύχημα στον δρόμο Θεόπετρα – Άυρα - Νεκρός 50χρονος
Δίκυκλο συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της της Τρίτης 19 Αυγούστου στην επαρχιακή οδό Θεόπετρας – Αυράς, όταν δίκυκλο συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο οδηγός του δικύκλου να τραυματιστεί θανάσιμα, όπως αναφέρει το stagonnews.gr.
Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία.
Σχόλια
Trending
Φωτιά τώρα στην Κερατέα
ΕΛΛΑΔΑ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:43 ∙ WHAT THE FACT
Τι χρώμα πρέπει να έχουν τα δόντια σας; Οδοντοτεχνίτης αποκαλύπτει τα μυστικά
22:33 ∙ LIFESTYLE
Ρία Ελληνίδου: Ποζάρει με μπικίνι και «κολάζει» τους followers τους
20:33 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις: Τι αλλάζει στα όρια ηλικίας από το 2027 - Οι μεγάλοι χαμένοι
21:52 ∙ LIFESTYLE
Στο νοσοκομείο ο Κώστας Αναγνωστόπουλος
21:25 ∙ LIFESTYLE
Ο Αργύρης Πανταζάρας φωτογράφισε γυμνή τη Σίσσυ Τουμάση
21:29 ∙ ΕΛΛΑΔΑ