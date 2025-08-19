Τραγωδία στην Καλαμπάκα: Τροχαίο δυστύχημα στον δρόμο Θεόπετρα – Άυρα - Νεκρός 50χρονος

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της της Τρίτης 19 Αυγούστου στην επαρχιακή οδό Θεόπετρας – Αυράς, όταν δίκυκλο συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο οδηγός του δικύκλου να τραυματιστεί θανάσιμα, όπως αναφέρει το stagonnews.gr.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία.