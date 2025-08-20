Συναγερμός στην Πάτρα για εξαφάνιση 16χρονης

Στις 11/8/2025, πρώτες πρωινές ώρες εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας

στην Πάτρα η Λουκία Ιωάννα Γ. 16 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 20/8/2025 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Η Λουκία Ιωάννα Γ. έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, έχει ύψος 1,60 και ζυγίζει 50 κιλά. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

