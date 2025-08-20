Αλλάζει το καθεστώς της ΕΜΥ: Αναβάθμιση της Υπηρεσίας σε ανεξάρτητη αρχή, ζητάει ο Κολυδάς

Στις 11 Αυγούστου δημοσιεύτηκε το νέο ΠΔ 72/2025, το οποίο αφορά στον Οργανισμό Πολιτικού Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).

Στο συγκεκριμένο ΠΔ δεν συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), ενώ σύμφωνα με το άρθρο 42 καταργούνται και οι διατάξεις του προηγούμενου ΠΔ (79/2018), στο οποίο η ΕΜΥ συμπεριλαμβανόταν ως υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ. Κατ’ επέκταση, καταργείται και το ΠΔ 161/1997 «Οργανισμός/Κανονισμός λειτουργίας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας», όπου και πάλι περιγράφει τον Οργανισμό της ΕΜΥ ως υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ.

Το θέμα σχολίασε ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρής Κολυδάς.

Σε ανάρτησή του αναφέρει:

Η ΕΜΥ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

✔️Με αφορμή την άσχημη τροπή που έλαβε το ζήτημα της ΕΜΥ, με την εξαίρεσή της από τον Οργανισμό Πολιτικού Προσωπικού του ΥΠΕΘΑ, θεωρώ αναγκαία την επανεξέταση του θέματος και την αναβάθμιση της Υπηρεσίας σε ανεξάρτητη αρχή. Μια τέτοια θεσμική μεταρρύθμιση θα μπορούσε να της επιτρέψει να συνθέτει και να συντονίζει όλες τις δράσεις που σχετίζονται με τον στρατιωτικό τομέα, την Πολιτική Προστασία, τη Ναυτιλία, την Αεροναυτιλία, την υποστήριξη της Γεωργίας και πλήθος άλλων κρίσιμων υπηρεσιών προς όφελος του πολίτη.

✔️Χωρίς να ανήκω στον πολιτικό χώρο, και παρότι έχω πλέον αποχωρήσει από την ΕΜΥ, αισθάνομαι την υποχρέωση να καταθέσω τις απόψεις μου με εμπειρία 4 δεκαετιών στον χώρο της Μετεωρολογίας. Απόψεις που θα ήθελα να ενστερνιστει όχι μόνο η (εκάστοτε) κυβέρνηση αλλά και το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Μπορεί οι απόψεις να μοιάζουν τεχνοκρατικές, όμως σίγουρα παράγουν πολιτικές· και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η χώρα μας χρειάζεται πολιτικές που θα στηρίζονται στη γνώση, στην επιστήμη και στη διαφάνεια.

Στη συνέχεια παραθέτει αναλυτικό άρθρο με τις απόψεις του επί του θέματος στην προσωπική του ιστοσελίδα.

