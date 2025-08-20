Φωτιά στην Πρέβεζα στην περιοχή Σινώπη - Επιχείρησαν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στη Νέα Σινώπη στην Πρέβεζα.

Για την κατάσβεση της στο σημείο έσπευσαν υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετείχαν και εναέρια μέσα, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς.

Σύμφωνα με το prevezanews.gr χάρη στην έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε γρήγορα και τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή για προληπτικούς λόγους, ώστε να αποφευχθεί τυχόν αναζωπύρωση

Διαβάστε επίσης