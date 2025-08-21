Χαλκιδική: Βρέθηκαν από ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας οι αγνοούμενοι υποβρύχιοι αλιείς

Σε βραχώδη περιοχή εντοπίστηκαν οι δύο υποβρύχιοι αλιείς, υπήκοοι Ρωσίας, οι οποίοι αγνοούνταν στο Παλαιούρι Χαλκιδικής.

Τον 12χρονο και τον 20χρονο, που είναι, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, καλά στην υγεία τους, εντόπισε το ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας που συμμετείχε στις έρευνες, μαζί με δύο σκάφη και όχημα του λιμενικού σώματος.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους από τη βραχώδη, δύσβατη περιοχή.

