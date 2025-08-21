Παγκράτι: Πήγε για κλοπή και βρέθηκε… εγκλωβισμένος στο ασανσέρ

Ο άνδρας εντόπισε μια ηλικιωμένη γυναίκα, 82 ετών και αποφάσισε να την ακολουθήσει μέχρι την πολυκατοικία της. Με πρόσχημα την «ευγένεια», μπήκε μαζί της μέσα, με σκοπό να την εξαπατήσει και να της αποσπάσει χρήματα.

Η ηλικιωμένη, όμως, μόνο ανυπεράσπιστη δεν αποδείχτηκε. Όταν κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αντέδρασε άμεσα και χάλασε τα σχέδια του δράστη. Εκείνος, βλέποντας πως το κόλπο δεν έπιασε, επιχείρησε να το βάλει στα πόδια.

Μπαίνοντας βιαστικά στον ανελκυστήρα... εγκλωβίστηκε! Όσο και να πίεζε κουμπιά και να προσπαθούσε να γλυτώσει, η πόρτα δεν άνοιγε.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, απεγκλώβισαν τον νεαρό, αλλά αντί να τον ελευθερώσουν… τον παρέδωσαν κατευθείαν στην αστυνομία, που ήδη τον περίμενε.

