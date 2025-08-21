Πειραιάς: Διαρρήκτες «βάζουν στο μάτι» σπίτια αδειούχων - Καρέ καρέ η δράση τους

Τα σπίτια των αδειούχων σημαδεύουν οι διαρρήκτες, αναζητώντας τρόπους να παραβιάσουν ακόμα και πόρτες ασφαλείας. Οι κάτοικοι μιλούν για καθημερινό τρόμο, καθώς οι επιδρομές συνεχίζονται καταμεσής του καλοκαιριού.

Λίγο πριν από τις τέσσερις το πρωί διαρρήκτης «εισβάλλει» σε διαμέρισμα στον Πειραιά. Στο βίντεο που εξασφάλισε το MEGA φαίνονται καρέ-καρέ οι κινήσεις του.

Ο διαρρήκτης ανοίγει τα φώτα, φορώντας γάντια και χωρίς να έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Με στοχευμένες κινήσεις ψάχνει να βρει πολύτιμα αντικείμενα και χρήματα.

Η εγκληματικότητα φαίνεται πως «χτυπά κόκκινο» και τους καλοκαιρινούς μήνες. Τρίτη φορά μέσα σε δύο μήνες μία πολυκατοικία στον Πειραιά γίνεται στόχος.

Χωρίς να καλύπτουν τα πρόσωπά τους ελέγχουν την πόρτα ασφαλείας, που τους χαλάει τα σχέδια. Κοιτούν και από την πλαϊνή τζαμαρία, βλέπουν πως δεν μπορούν να μπουν και γίνονται… καπνός!

«Κλειδώνω καλά τα παράθυρά μου, τις πόρτες μου. Δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος ότι έχεις πάρει όλα τα μέτρα που χρειάζεσαι», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος μιλώντας στο Mega.

