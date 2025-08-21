Λευκάδα: Καταγγελίες για «εισιτήριο» 10 ευρώ σε δημόσια παραλία

Αντιδράσεις προκαλεί στη Λευκάδα η καταγγελία κατοίκων και τουριστών ότι ιδιοκτήτης οικοπέδου στην περιοχή Αγιοφύλι ζητά 10 ευρώ από όσους θέλουν να κατέβουν στην παραλία.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, στον δρόμο προς την ακτή έχει τοποθετηθεί καγκελόπορτα, όπου δύο άτομα ζητούν το αντίτιμο αποκλειστικά σε μετρητά. Όσοι αρνηθούν να πληρώσουν, φέρονται να καλούνται να αποχωρήσουν ή να μεταβούν στην παραλία με καραβάκι.

Ο ιδιοκτήτης δικαιολογεί την απαίτηση ως χρέωση στάθμευσης, καθώς στον χώρο υπάρχει μεγάλο πάρκινγκ. Ωστόσο, γύρω από την περιοχή έχουν τοποθετηθεί συρματοπλέγματα, περιορίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια, καθώς η επίμαχη ιδιοκτησία βρίσκεται ακριβώς μπροστά από τη δημοφιλή παραλία.