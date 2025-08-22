Λένα Σαμαρά: Ο αποχαιρετισμός της Μίνας Βαλυράκη και του Σάββα Σαββόπουλου

Η καταξιωμένη ζωγράφος και εικαστικός Μίνα Παπαθεοδώρου - Βαλυράκη και ο διακεκριμένος ψυχίατρος Σάββας Σαββόπουλος ένωσαν τις δυνάμεις τους για να αποχαιρετήσουν την Λένα Σαμαρά, ο αδόκητος θάνατος της οποίας συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Με έναν πίνακα ζωγραφικής με τίτλο «Το πέρασμα Queensboro», που φιλοτέχνησε η Μίνα Βαλυράκη στην μνήμη της 34χρονης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά και ένα ποίημα με τίτλο «Προσευχή» που έγραψε ο Σάββας Σαββόπουλος καταθέτουν την θλίψη τους για τον πρόωρο χαμό ενός μοναδικού πλάσματος, της Λένας Σαμαρά.

Ο πίνακας της Μίνας Βαλυράκη για τη Λένα Σαμαρά με τίτλο «Το πέρασμα Queensboro»:

Το ποίημα του Σάββα Σαββόπουλου στη μνήμη της Λένας Σαμαρά με τίτλο «Προσευχή»:

Η βροχή σε ρίχνει

στη λάσπη·

το πρόσωπό σου

ορθώνεις,

κυκλάμινο.

Στα μάτια σου

ουράνια τόξα

έσταζαν δάκρυα

από ρωγμές.

Χαρμολύπη σε σμίλευε·

τα παιχνίδια σου

χάριζες στα παιδιά.

Εσύ στις λεωφόρους

μιλούσες στους άστεγους,

ήξερες τη γλώσσα τους.

Τη νύχτα, στο φεγγάρι,

έλεγες τα μυστικά σου.

Ύστερα σιωπή.

Από μέταλλο

η γέφυρα Queensboro·

λιμουζίνες σαν σκιές,

ποδηλάτες και πεζοί

το ποτάμι αγνοούσαν.

Ο East River — αδιάφορος

για όλα.

Εσύ

στεκόσουν ανάμεσα

στο Εδώ και στο Εκεί.

Ταλαντευόσουν.

Στο γκρίζο ουρανό

περίμενες καλοκαίρι,

μα ο ήλιος σε τύφλωνε.

Ούτε κατάλαβες

τον Αύγουστο·

ήταν παγωμένος,

σαν απουσία.

Ο πίνακας της Μίνας Παπαθεοδώρου - Βαλυράκη και το ποίημα του Σάββα Σαββόπουλου δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα «Athens Voice» και αναδημοσιεύονται από το Newsbomb.

