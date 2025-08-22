Κρήτη: 53χρονος μεταμφιεζόταν άλλοτε σε παπά κι άλλοτε σε αστυνομικό για να διαπράττει κλοπές

Τριπλή ζωή είχε ένας 53χρονος ο οποίος παρίστανε πότε τον παπά και πότε τον αστυνομικό προκειμένου να διαπράξει κλοπές.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 53χρονου στην Κρήτη, ο οποίος κατηγορείται για αντιποίηση αρχής, κλοπές και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο 53χρονος φέρεται να παρουσιαζόταν είτε ως ιερέας είτε ως αστυνομικός, εξαπατώντας πολίτες και αφαιρώντας εκκλησιαστικά σκεύη και άλλα αντικείμενα.

Η δράση του αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία ιερέα, η οποία οδήγησε τις αστυνομικές αρχές στην ταυτοποίησή του και τελικά στη σύλληψή του.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός αντικειμένων, όπως εκκλησιαστικά είδη (ράσα, εικόνες, εγκόλπιο, σάβανο), ρούχα και εξαρτύσεις της ΕΛ.ΑΣ. (στολή, γιλέκο, ζώνη με θήκες, χειροπέδες, πομποδέκτης), καθώς και όπλα, μαχαίρια και ξίφος.

Σε βάρος του 53χρονου σχηματίστηκε δικογραφία.

Διαβάστε επίσης