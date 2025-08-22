Σαρωνίδα: Νεκρή 76χρονη που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη Σαρωνίδα, όταν μια 76χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας.

Σύμφωνα με το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Παλαιάς Φώκαιας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Λαυρίου, η ηλικιωμένη δέχτηκε αρχικά τις πρώτες βοήθειες από λουόμενους που βρίσκονταν στο σημείο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βούλας «Ασκληπιείο», όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η Λιμενική Αρχή Παλαιάς Φώκαιας έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών για να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου της.