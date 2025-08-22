Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης ορειβάτισσας στον Όλυμπο
Η γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι και την παρέλαβαν στελέχη της Πυροσβεστικής
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τη μεταφορά σε ασφαλές σημείο ορειβάτισσας που τραυματίστηκε στον Όλυμπο.
Η γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι, στην περιοχή του Λαιμού. Μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης την μετέφεραν στο καταφύγιο της Πετροστρούγκας, από όπου την παρέλαβαν στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου.
Αναμένεται να μεταφερθεί στα Πριόνια από όπου θα την παραλάβει το ΕΚΑΒ.
