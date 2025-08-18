Ιωάννινα: Διάσωση τραυματισμένου πεζοπόρου στο μονοπάτι του Ηλιοχωρίου

Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκε περιπατητής που βρισκόταν στο μονοπάτι για τον καταρράκτη Ηλιοχωρίου, στο δήμο Ζαγορίου Ιωαννίνων.

Ο τραυματισμένος περιπατητής παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε για τις πρώτες βοήθειες.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 10 πυροσβέστες, μεταξύ αυτών και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 5ης ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή τριών οχημάτων.

Οι δυνάμεις κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια τον περιπατητή από το δύσβατο σημείο, επιτυγχάνοντας γρήγορη και συντονισμένη διάσωση.

Οι αρχές υπενθυμίζουν στους επισκέπτες των μονοπατιών της περιοχής να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και να ενημερώνουν για την πορεία τους πριν από πεζοπορίες σε δύσβατες περιοχές.