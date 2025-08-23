Τα μάτια στον ουρανό - Σήμερα το σπάνιο φαινόμενο του «Μαύρου Φεγγαριού»

Σήμερα 23 Αυγούστου θα δούμε στον ουρανό το Μαύρο Φεγγάρι. Πρόκειται για όρο που χρησιμοποιείται ευρέως προκειμένου να αποδώσει τις ασυνήθιστες χρονικές συγκυρίες εμφάνισης νέας σελήνης.

Τι είναι το «Μαύρο Φεγγάρι»

Ο όρος δεν ανήκει στην επίσημη αστρονομική ορολογία, αλλά χρησιμοποιείται για να περιγράψει την τρίτη νέα σελήνη σε μια εποχή που μετρά συνολικά τέσσερις. Αυτό συμβαίνει εξαιρετικά σπάνια, περίπου μία φορά κάθε 33 μήνες.

Φέτος, το φαινόμενο καταγράφεται λόγω των νέων σεληνών στις 25 Ιουνίου, 23 Ιουλίου, 3 Αυγούστου και 23 Αυγούστου. Το προηγούμενο «Μαύρο Φεγγάρι» εμφανίστηκε τον Μάιο του 2023 και το επόμενο αναμένεται το 2027.

Συγκεκριμένα στις 2:06 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ (EDT) το Σάββατο 23 Αυγούστου, η Σελήνη εισέρχεται στη φάση της νέας σελήνης. Η νέα σελήνη είναι ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο που συμβαίνει περίπου κάθε 29,5 μέρες, όταν η Σελήνη τοποθετείται ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο και έτσι το φωτισμένο από τον Ήλιο μέρος της είναι στραμμένο μακριά από τη Γη. Αυτό σημαίνει ότι η Σελήνη δεν είναι ορατή από τη Γη, και ως εκ τούτου το βράδυ της νέας σελήνης ο ουρανός είναι πιο σκοτεινός απ’ ό,τι σε άλλες φάσεις.

Ωστόσο, η νέα σελήνη του Αυγούστου 2025 έχει μία ιδιαίτερη ονομασία και σημασία: πρόκειται για μία «μαύρη σελήνη» (black moon). Η μαύρη σελήνη είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, λιγότερο γνωστό και με κάποια δόση μυστηρίου, που παρουσιάζει ομοιότητες με το γνωστότερο φαινόμενο της «μπλε σελήνης» (blue moon). Αν και δεν είναι ορατή ως φως στον ουρανό, η μαύρη σελήνη έχει ιδιαίτερο αστρονομικό και ημερολογιακό ενδιαφέρον.

